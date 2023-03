Morreu o médico Cândido Ferreira, candidato presidencial em 2016

A Câmara de Leiria lamentou esta terça-feira a morte do médico e político Cândido Ferreira, aos 74 anos de idade, realçando que "marcou a história" da cidade.

Cândido Ferreira, nascido em 1949, em Febres, concelho de Cantanhede, foi médico especialista em nefrologia, tendo marcado a "história de Leiria", ao ter criado na cidade "uma das primeiras clínicas de hemodiálise em Portugal, tendo sido também pioneiro em algumas técnicas nesta área", realçou o município, em nota enviada à agência Lusa.

O médico envolveu-se também na atividade político-partidária, tendo sido militante do PS.

De acordo com o jornal "Região de Leiria", foi membro da Assembleia Municipal de Leiria, candidatou-se à presidência da Câmara de Leiria, onde foi vereador, presidiu à Distrital do PS de Leiria e foi ainda diretor de campanha da candidatura de Jorge Sampaio à Presidência da República.

Em 2011, contestou a liderança de José Sócrates do PS e, em 2015, chegou a candidatar-se à Presidência da República, eleição que aconteceria no início do ano seguinte.

"Inquieto por natureza, Cândido Ferreira era um homem ligado às artes e a sua intervenção na cultura fica marcada pelos romances que escreveu", realçou o município de Leiria.

Segundo a autarquia, o exercício da Medicina "era mais do que uma paixão, através da qual tratava os seus pacientes com humanidade, sem procurar proveitos próprios, traços que o levaram ao reconhecimento internacional, ao desenvolvimento de parcerias" e à publicação de inúmeros artigos.

[notícia atualizada às 07h00 de 22 de março de 2023]