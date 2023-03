O incêndio que deflagrou na terça-feira no navio Greta K ao largo do Porto continua esta quarta-feira ativo, mas controlado, mais de 16 horas depois do alerta, garante a capitania do porto de Leixões.

"Mantém-se tudo igual a ontem à noite [terça-feira]. O navio [que transporta combustível refinado] continua a cerca de 11 milhas da linha de costa [quase 18 quilómetros] e tem dois rebocadores portuários a dar assistência, a manter a posição e a arrefecer as estruturas com jatos de água", disse à Lusa o comandante do Porto de Leixões.

No entretanto, em conferência de imprensa, o capitão Silva Rocha confirmou que ao local já chegou a Fragata Corte-Real da Marinha, com equipas técnicas para fazerem "uma avaliação mais rigorosa sobre o que está a acontecer no navio".

No local e nos rebocadores mantinham-se o comandante e dois tripulantes para prestar assistência técnica necessária. As restantes 16 pessoas que seguiam a bordo já desembarcaram.

Segundo a Marinha Portuguesa, o alerta foi dado cerca das 15h30 de terça-feira para o "Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha" para um "incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, com 19 pessoas a bordo, todas de nacionalidade filipina".

[notícia atualizada às 12h26 de 22 de março de 2023]