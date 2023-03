Homem morre junto à praia da Duquesa em Cascais

Um homem morreu esta quarta-feira de manhã após alegadamente se ter sentido mal enquanto caminhava no paredão junto à praia da Duquesa, no concelho de Cascais.

Na sequência de um alerta recebido pelas 09h12, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a existência de um corpo junto à praia da Duquesa, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos da Associação Humanitária de Bombeiros de Parede e do INEM.

À chegada ao local foram de imediato iniciadas manobras de reanimação por parte dos elementos do INEM, não tendo sido possível reverter a situação.

O óbito foi declarado no local pelos elementos do INEM, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal da Guia, segundo indicações do Ministério Público.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.