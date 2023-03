Casos de tuberculose diminuíram em 2021, mas diagnóstico ainda é tardio

O número de casos de tuberculose notificados por 100 mil habitantes em Portugal diminuiu em 2021, mas o ritmo da redução abrandou e o diagnóstico ainda é tardio, segundo o relatório de vigilância e monitorização divulgado esta quarta-feira.

O documento, publicado pelo Programa Nacional para a Tuberculose (PNT) da Direção-Geral da Saúde (DGS), refere que, embora a taxa de notificação tenha baixado em 2021, a quebra percentual foi inferior a períodos anteriores e o impacto da pandemia de covid-19 "ainda não é completamente claro".

"Apesar de tudo, acho que são boas notícias, ou seja, Portugal não aumentou, porque nós tínhamos receio de que, com a covid, houvesse um recrudescimento no número de casos, pois com a pandemia houve uma menor procura dos cuidados de saúde", disse à Lusa a diretora do PNT, Isabel Carvalho.

Os autores do relatório sublinham que a mediana de dias até ao diagnóstico mantém uma tendência crescente, tendo-se agravado em 2021 (79 dias em 2020 e 86 dias em 2021), resultando num diagnóstico mais tardio e, assim, num maior risco de contágio, que apenas é quebrado com o diagnóstico e início do tratamento.

"Parece verificar-se uma tendência crescente [no número de dias até ao diagnóstico] atribuível ao utente, verificando-se um aumento de 40 dias em 2020 para 51 dias em 2021", escrevem.

A este respeito, Isabel Carvalho explica: "A população desvaloriza sintomas porque são similares a outras infeções respiratórias".