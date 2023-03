Bares dos comboios. Novo concurso público dependente de luz verde das Finanças

Já estiveram concentrados em protesto frente ao Ministério das Infraestruturas. Hoje, sem aviso prévio, uma delegação com cerca de 30 trabalhadores entrou e avisou que só saía depois de ouvidos pelo ministro ou pelo secretário de Estado. E foi Frederico Francisco, o secretário de Estado das Infraestruturas, que os recebeu.

"Infelizmente, ainda não lhes demos a notícia que esperavam: que o problema deles está resolvido. Mas a garantia é que o Governo e a CP estão empenhados em resolver o problema o mais rapidamente possível. Temos consciência que há pessoas em situação complicada, com salários em atraso", disse o governante.

A CP já comunicou à atual concessionária a denúncia do contrato e está a decorrer, até dia 29 de março, o período de audiência prévia. E já tem preparado o lançamento de um novo concurso, "para o qual aguarda apenas autorização tutelar, no caso financeira", para o fazer avançar o mais rapidamente possível.

Luís Batista, do Sindicato de Hotelaria do Sul e funcionário dos bares dos comboios, admite que os trabalhadores em causa saíram deste encontro "com uma mão cheia de nada".

"Mas levamos um conjunto de informações importantes sobre esta matéria, que confirmam as nossas preocupações", sublinha.