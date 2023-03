Agitação marítima coloca nove distritos sob aviso amarelo a partir de quinta-feira

Os distritos do Porto, Aveiro, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja e Braga vão estar sob aviso amarelo na quinta e na sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vai vigorar nos nove distritos entre as 15h00 de quinta-feira e as 12h00 sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê uma descida da temperatura, sobretudo da máxima, e céu geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro. No Minho e Douro Litoral há a possibilidade de precipitação fraca, a partir do final da tarde.

No grande Porto, prevê-se céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no fim do dia.

Já na região da grande Lisboa e no Sul, o céu vai estar pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã.



A temperatura máxima vai oscilar entre os 15 graus, em Viana do Castelo, e os 23 graus, em Beja.