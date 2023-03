SNS remete para mais tarde o plano de reorganização das urgências em Lisboa e Vale do Tejo

A Direção Executiva do SNS remete para mais tarde o plano de reorganização das urgências de obstetrícia e ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Fernando Araújo ouviu durante toda a tarde desta terça-feira os responsáveis pelos hospitais e blocos de partos, num encontro em que participaram também o INEM, a ARS e o SNS24.

O objetivo do encontro foi o balanço da operação “Nascer em Segurança no SNS”, que contemplou a resposta assistencial desde o Natal.

O modelo rotativo, neste momento em vigor, deveria terminar no final deste mês. No entanto, o ministro da Saúde já admitiu que pode manter-se até ao verão.

O plano deverá ser divulgado após audições das administrações hospitalares do resto do país.

"O plano nacional de funcionamento das respostas de Serviços de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Blocos de Partos do Serviço Nacional de Saúde para os próximos meses será concluído pela Direção Executiva do SNS após auscultação das instituições hospitalares das restantes regiões do país, com a devida ponderação e reflexão, numa matéria de enorme complexidade e sensibilidade para os cidadãos", lê-se, em comunicado do SNS.