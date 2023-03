Queixas contra o SEF triplicam. Há mais de 22 queixas por dia este mês

Em março, o Portal da Queixa registou um aumento significativo do número de reclamações dirigidas ao SEF. Em 20 dias, foram registadas 447 reclamações, uma média superior a 22 queixas por dia. Desde o início do ano, a plataforma recebeu 562 queixas contra o organismo, um aumento de 282% em relação ao período homólogo, segundo o mesmo Portal. A principal reclamação, refere em comunicado o Portal da Queixa, refere-se aos constrangimentos sentidos com a autorização do título de residência emitido através do novo portal do SEF para cidadãos oriundos da CPLP. Isto recorde-se numa altura em que foi lançado, pelo Governo, um novo portal para ajudar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a “simplificar" a emissão da autorização de residência de cidadãos oriundos de países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

De acordo com análise efetuada, entre os dias 1 de janeiro e 20 de março deste ano, o número de reclamações apurado (562) revela uma subida acentuada de 282%, comparativamente com o período homólogo de 2022, onde foram registadas 147 queixas. No ano passado, o SEF recebeu um total de 910 reclamações. Os principais motivos de reclamação são os vários constrangimentos sentidos com a autorização de residência, sobretudo as dificuldades na emissão digital do título, a gerar a maior fatia das queixas registadas (79%), e a indisponibilidade de agendamento presencial, a somar 6% das reclamações.