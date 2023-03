Um navio que transporta combustível está a arder ao largo do Porto, na zona da Foz do Douro, avançou pelas 16h05, o comandante da capitania do Porto, Silva Rocha.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 15h24.

O navio em chamas dirigia-se para o porto de Leixões, em Matosinhos, acrescentou a fonte.

No combate às chamas estão meio da Capitania do Porto.

[em atualização]