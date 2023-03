Navio em chamas na zona da Foz do Douro

O navio "Greta K", que transporta combustível, está a arder ao largo do Porto, na zona da Foz do Douro, avançou pelas 16h05, o comandante da capitania do Porto, Silva Rocha.

Fonte da Marinha disse à Renascença que não há feridos e que o navio não está encalhado.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 15h24.

O navio em chamas dirigia-se para o porto de Leixões, em Matosinhos, acrescentou a fonte. Tinha saído ontem de Sines.

Para o local foram enviados meios do Porto de Leixões, nomeadamente dois rebocadores e uma embarcação de socorros a náufragos, disse à Renascença fonte da Polícia Marítima.

A mesma fonte detalha que o navio transporta óleos e químicos.

Fonte da Proteção Civil disse à Renascença que em terra estão quatro viaturas e 14 operacionais preparados para dar apoio.

O navio "Greta K" tem bandeira de Malta e tinha saído na segunda-feira do porto de Sines, com destino a Leixões.



Veja aqui imagens em direto através da Beachcam.

[notícia atualizada às 17h37]