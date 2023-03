Depois de anos de seca, chuva no inverno impede falta de água no verão

A falta de água tem sido uma preocupação nos últimos anos, mas as albufeiras recuperaram os níveis da água e 2023 pode vir a ter alguma tranquilidade nas perspetivas de reservas de água para o verão. Ainda assim, o sul do país continua a preocupar.



“Houve uma recuperação bastante significativa dos níveis das albufeiras e, portanto, atualmente a situação, na generalidade do país, é regular. Tirando a zona sul, no barlavento algarvio, onde ainda há uma ou outra albufeira com os níveis abaixo do que será ideal", afirma em declarações à Renascença Carlos Coelho, presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), que está a promover o 16º Congresso da Água, de 21 a 24 de março, com o tema “Viver com a água”.

O especialista em recursos hídricos não consegue garantir que não se sintam constrangimentos, até porque muito depende dos níveis de precipitação dos próximos meses, mas afirma que “não se perspetiva que haja grandes problemas", após as chuvas das últimas semanas.

“A situação que vivemos no verão passado, retratava já um acumular de vários anos secos consecutivos, e este ano tivemos um inverno, que felizmente, teve a ocorrência de precipitação elevada e, portanto, as coisas estão mais equilibradas e, assim não estamos com o mesmo problema", diz, descartando uma repetição do cenário de seca do último ano