Avô que matou neta em Vialonga fica em prisão preventiva

O homem de 69 anos indiciado pelo homicídio da neta de 7 anos, com quem habitava em Vialonga, ficou hoje em prisão preventiva, em medida de coação a cumprir em Hospital Prisional, informou o tribunal de Loures.

Segundo informação do Tribunal Judicial de Loures da Comarca de Lisboa Norte, após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito "à medida de coação de prisão preventiva, a cumprir em Hospital Prisional".

O tribunal entendeu "estarem verificados os perigos de continuação da atividade criminosa e o perigo de perturbação grave da ordem e da tranquilidade pública".

Uma fonte do Tribunal de Loures adiantou à agência Lusa que o arguido optou por se remeter ao silêncio no interrogatório.

Na passada terça-feira, a GNR divulgou que uma criança de 7 anos tinha sido morta durante a madrugada, com uma arma branca, pelo avô, com quem vivia na mesma casa em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Na altura, a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, referiu que a criança coabitava com o avô e a mãe, não sendo conhecido qualquer "contexto de violência doméstica".

Depois de cometer o crime, o homem tentou o suicídio, sem sucesso, tendo sido transportado para o hospital em estado grave, disse a mesma fonte.

O internamento hospitalar do arguido implicou que o interrogatório judicial só hoje se tenha concretizado.

Dada a natureza do crime (homicídio), a investigação foi entregue à Polícia Judiciária.