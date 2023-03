Atenção aos relógios. Este domingo dorme menos uma hora

A primavera já chegou, o sol já se põe mais tarde e, agora, já só falta mudar para a "hora de verão" já no próximo fim de semana.

Assim, conforme o estipulado pela lei europeia no próximo domingo, dia 26 de março, os relógios, em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, avançam 60 minutos à 01h00, devendo os relógios ser adiantados para as 02h00.

Já na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 00h00, passando para a 01h00.

Desta forma, no domingo "perde-se" uma hora de sono, mas "ganha" tempo de luz do sol ao fim do dia. O horário de inverno só volta a 29 de outubro.

O atual regime de mudança da hora na União Europeia é regulado por uma diretiva que determina que todos os anos os relógios sejam adiantados e atrasados, respetivamente, uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão e inverno.