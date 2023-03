Setúbal. PSP encontra três crianças em “extremo estado de insalubridade”

Três crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos foram encontradas num “extremo estado de insalubridade, denotando grave falta de higiene, hematomas na cara, estando uma delas num avançado estado febril”, numa casa no distrito de Setúbal, no passado dia 15 de março, informou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“O local onde os menores viviam, para além de não possuir quaisquer condições de higiene, apresentava-se ainda sem porta de entrada e sem janelas que impedissem a entrada do frio, existindo apenas um colchão colocado no chão onde dormiam cinco pessoas”, acrescenta a PSP em comunicado.

Face à gravidade da situação e ao perigo a que estas crianças estavam expostas, os polícias acionaram o INEM, os quais as assistiram e conduziram às urgências pediátricas do Hospital de São Bernardo em Setúbal. Por indicação médica, e apesar de terem tido alta clínica, as três crianças ficaram internadas até ao dia 17 de março.

Segundo a PSP, a situação foi sinalizada à CPCJ, que decidiu a retirada dos menores aos seus progenitores, transportando-as com a colaboração da PSP para local de acolhimento.

Os pais dos menores, um homem de 23 anos e uma mulher de 25, foram identificados, por suspeitas do crime de exposição ou abandono de crianças.