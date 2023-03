Rui Nabeiro. Começou a despedida do homem que levantou Campo Maior do chão

Em cada rua, recanto, casa ou estabelecimento de Campo Maior uma memória de Rui Nabeiro, o fundador da empresa Delta, que morreu no sábado, aos 91 anos.



Campo Maior ficou mais pobre, perdeu Rui Nabeiro, o homem que ajudou a levantar do chão e a colocar no mapa a pequena vila colada quase à fronteira com Espanha.

“O Sr. Rui gostava de vir aos domingos, tomava o café, por volta das 10h00, e qualquer pessoa que tivesse um problema vinha aqui ter com ele, para lhe pedir. Ele às vezes já dizia: ‘hoje é domingo, durante a semana podem-me pedir o que quiserem, mas hoje é domingo’, conta Maria João Monforte, funcionária do café/supermercado “Alentejo”.

Durante muitos anos, aos domingos, o empresário fundador da Delta frequentou o café do supermercado “Alentejo”, situado bem no centro da vila.