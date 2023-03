Primavera começa esta segunda-feira e traz temperaturas até aos 24 graus

A Primavera começa esta segunda-feira, dia 20, com as previsões meteorológicas a apontarem para céu geralmente pouco nublado, tornando-se muito nublado no Minho e Douro Litoral no fim do dia e temperaturas máximas a variar entre os 17 e os 24 graus, segundo o IPMA.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral oeste.

As previsões apontam ainda para uma pequena subida da temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Faro) e as máximas entre os 17 (em Viana do Castelo) e os 24 (em Évora e Beja).

O equinócio da primavera assinala-se às 21h24 desta segunda-feira (hora portuguesa) no Hemisfério Norte.

Os equinócios (palavra derivada do latim que significa “noites iguais”) ocorrem duas vezes por ano, na primavera e no outono, nas datas em que o dia e a noite têm a mesma duração.

A partir daqui, até ao início do outono, o dia natural passa a ter uma maior duração do que a noite, devido ao Sol percorrer um arco mais longo e mais alto no céu todos os dias, atingindo uma altura máxima no início do solstício de verão.

É exatamente o oposto no hemisfério Sul, onde 20 de março assinala o início do equinócio de outono.