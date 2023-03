Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, hospitalizado "com prognóstico muito reservado"

Rui Nabeiro, o fundador do grupo Delta, encontra-se hospitalizado devido a doença respiratória, noticia a CNN Portugal.

Segundo aquela televisão, a família do empresário de 91 anos reconhece a “gravidade da situação”.

“Gostaríamos que soubessem pela família que o nosso avô e fundador do grupo se encontra hospitalizado com prognóstico reservado, devido a doença respiratória”, pode ler-se numa mensagem enviada aos colaboradores no sábado, por Rui Miguel Nabeiro, neto do empresário, que lidera atualmente o grupo.

“Todos os esforços para a sua recuperação estão a ser feitos pela excelente equipa médica que está a fazer o respetivo acompanhamento, apesar da gravidade de situação, queremos continuar a ter fé”, continuou.

Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931 em Campo Maior, no Alentejo.