Antigo autarca de Sousel morre em despiste de motociclo

O antigo presidente da Câmara de Sousel, Armando Varela, morreu este domingo à tarde, depois do despiste do motociclo em que seguia, disse à agência Lusa fonte do partido.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 13h30, tendo o mesmo ocorrido na Estrada Nacional (EN) 370, na União de Freguesias de Alcórrego e Maranhão, no concelho de Avis.

Armando Varela, de 57 anos, foi presidente da Câmara de Sousel eleito pelo PSD entre 2005 e 2017. Concorreu de novo ao cargo nas últimas eleições autárquicas, mas perdeu para o socialista Manuel Valério.

No último mandato autárquico, Armando Varela desempenhou funções de vereador na Câmara de Portalegre, também eleito pelos sociais-democratas.

Armando Varela exerceu também o cargo de presidente da Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD, entre 2016 e 2019.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais, auxiliados por seis veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.