Trabalhadores das cafetarias bloqueiam linha de comboio em Santa Apolónia

A concentração deste sábado chegou a impedir a partida de um comboio Intercidades, com destino a Braga. A composição devia ter arrancado às 9h30, mas apenas conseugiu fazê-lo pouco depois das 10h20.

Os funcionários da Apeadeiro 2020 - empresa que gere as cafetarias nos comboios Alfa Pendular e Intercidades da CP - encontram-se acampados diante da estação lisboeta há 17 dias. A estação de Campanhã, no Porto, também tem sido ponto de encontro de vigílias similares.

Este sábado de manhã, vários trabalhadores dos bares dos comboios bloquearam uma das linhas de comboio na estação de Santa Apolónia, em Lisboa. O protesto manteve-se no caminho de ferro quase uma hora, atrasando a partida de um Intercidades com destino a Braga.

As manifestações exigem que a CP encontre soluções para os 130 funcionários com salários em atraso há dois meses.

O Sindicato de Hotelaria do Sul alerta para reivindicações que vão além das remunerações. Luís Baptista, dirigente do mesmo sindicato, e em declarações à RTP, alerta para a "gestão danosa" da Apeadeiro 2020, pedindo que a CP, "de uma vez por todas, possa assumir a responsabilidade direta da gestão do serviço a bordo, pagando os salários em atraso".

Na ausência de resposta, o sindicato realça que irá continuar com as ações de protesto.