Manifestações cortam várias artérias do centro de Lisboa no sábado à tarde

Duas manifestações vão causar no sábado "bastantes constrangimentos" ao trânsito rodoviário em diversas artérias do centro de Lisboa, entre as zonas da Baixa, Amoreiras e Saldanha, informou hoje a PSP, que aconselha o uso de transportes públicos.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, uma das manifestações partirá de dois locais distintos, estando previsto que os manifestantes se concentrem pelas 14h00 na Praça Duque de Saldanha e no cruzamento da Rua Carlos Alberto da Mota Pinto com a Rua das Amoreiras, com início dos desfiles às 15h00 para a Praça dos Restauradores.

Esta manifestação foi convocada pela CGTP-IN, sob o lema "Todos a Lisboa! Aumento Geral dos Salários e Pensões - Emergência Nacional" e está organizada por setores. Das Amoreiras irão sair os trabalhadores da Administração Pública e do Saldanha os trabalhadores do setor privado e setor empresarial do Estado.

O trânsito nestes locais estará interdito a partir das 13h30, progressivamente, à medida que o desfile do protesto for avançando pela Avenida da República, Praça Duque de Saldanha, Rua Casal Ribeiro, Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida Duque de Loulé, Avenida Joaquim António de Aguiar, Rua Braamcamp, Túnel do Marquês de Pombal (no sentido descendente só será possível sair para a Avenida António Augusto de Aguiar, mas o sentido ascendente estará circulável), Praça do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Rua 1.º de Dezembro, Praça Dom João da Câmara e ruas adjacentes.

Nos Restauradores estão previstas, pelas 16h30, intervenções da Interjovem (organização de jovens trabalhadores da CGTP ) e da secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

Ainda de manhã, pelas 10h00, a Interjovem fará uma tribuna pública em frente ao Centro Comercial das Amoreiras, "pela necessidade do aumento urgente dos salários, o controlo dos preços e o fim da precariedade".

Noutra manifestação, uma caminhada pela vida, os participantes concentrar-se-ão pelas 14h00 na Praça Luís de Camões e, pelas 15h00, iniciarão o desfile até à Praça Dom Pedro IV.

O trânsito estará interdito progressivamente a partir das 13h30 na Praça Luís de Camões, Rua da Misericórdia, Rua do Alecrim, Rua Paiva de Andrade, Rua Nova da Trindade, Rua Serpa Pinto, Rua Garrett, Rua Nova do Almada, Largo da Boa Hora, Rua Victor Cordon, Calçada de São Francisco, Rua da Conceição, Rua Áurea, Praça Dom Pedro IV e Praça da Figueira.

Neste caso trata-se de uma iniciativa da Fundação Pela Vida, sob o tema "A Caminhada Pela Vida é a festa da Vida, Família e Liberdade", e irá decorrer em 10 cidades: Aveiro (14h30 - Largo do Mercado Manuel Firmino), Braga (15h00 - Avenida Central -- Arcada), Coimbra (14h30 - Largo da Portagem), Évora (14h30 - Porta da Lagoa), Funchal (15h00 - Rotunda Sá Carneiro), Guarda (15h00 - Alameda de Santo André), Lisboa (15h00 - Praça Luís de Camões), Porto (15h00 - Terreiro da Sé), Santarém (15h00 - Convento de São Francisco) e Viseu (14h30 - Campo Viriato).