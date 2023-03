​Gouveia e Melo diz que recusa em sair para o mar foi ato de indisciplina intolerável

Veja também:

O Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, disse esta sexta-feira, em entrevista à SIC, que a recusa em sair para o mar por parte de 13 membros da tripulação do "NRP Mondego" foi um ato de indisciplina intolerável.

"Eu nunca tive dúvidas da minha linha de comando. Vim a saber disto depois de todos os acontecimentos já estarem feitos. E quando me comunicaram disse: "mas como é que isto aconteceu?", "não fizeram tentativas de os demover?", "havia perigos?", eu fiz essas perguntas todas", explica o Almirante Gouveia e Melo.

"As respostas que me deram convenceram-me totalmente de que houve ali um ato, de alguma forma, pouco pensado num conjunto de militares, mas que, na realidade, o ato em si tem uma gravidade que já não se consegue meter por baixo do tapete".

"O que aconteceu, de forma muito concreta, foi uma ato de indisciplina, de acordo com o Código de Justiça Militar e o Regulamento Disciplinar Militar. E isso é insofismável, aconteceu", refere Gouveia e Melo.