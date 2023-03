Cavaco arrasa progama do Governo para a habitação. "Não tem credibilidade"

O ex-Presidente da República Cavaco Silva arrasou a política do Governo de António Costa para o setor da habitação, e diz que programa recentemente anunciado resulta do falhanço das ideias do Governo para este setor.

As críticas ocorreram numa cerimónia promovida pela Câmara Municipal de Lisboa para assinalar os 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), iniciativa que remonta aos governos liderados por Cavaco.