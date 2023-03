Beatriz Ângelo. Autarca de Loures acredita que urgências de pediatria vão abrir ao fim de semana

O presidente da Câmara de Loures mantém-se confiante de que o Governo vai abrir as urgências de pediatria do hospital Beatriz Ângelo ao fim de semana, apesar de o ministro da Saúde ter admitido constrangimentos nos hospitais, pelo menos, até ao início do verão.

À Renascença, Ricardo Leão não quis comentar as recentes declarações de Manuel Pizarro, que davam conta da continuidade da rotação de urgências de obstetrícia durante os próximos meses, mas relembra as promessas que foram feitas.

"A questão da urgência da pediatria [do hospital Beatriz Ângelo] reabrir ao fim de semana foi um compromisso que o ministro da Saúde nos deu e estou em crer que isso seja concretizado."

O autarca relembra ainda outro compromisso do ministro, de "receber os quatro presidentes das câmaras servidas pelo Beatriz Ângelo". "Vou esperar que essa reunião aconteça para que nos seja explicado quais são as medidas que estão a ser tomadas", acrescenta.

Ainda no capítulo da Saúde, Ricardo Leão aborda a possível transferência de competências para os centros de saúde de Loures e Sacavém. Para o presidente do município, esse processo estará dependente da aplicação de verbas para requalificação das instalações.

"São necessárias, novamente, verbas para fazer uma intervenção de fundo, porque têm condições que não dignificam o acesso à saúde. Enquanto não estiver resolvido, muito dificilmente consigo ter condições para assinar esses autos. Tem que haver um envelope financeiro, obviamente, para, a partir do momento em que se recebe essas competências, podermos fazer essas mesmas intervenções."