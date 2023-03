Queda de neve e agitação marítima colocam doze distritos do continente sob aviso amarelo

Os distritos da Guarda e de Castelo vão estar esta sexta-feira e até às 12 horas de sábado sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve.

Segundo o IPMA, a queda de neve está prevista para os pontos mais altos da Serra da Estrela, podendo descer temporariamente a cota para 1400/1600 metros de altitude.

Já os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo até as 6h00 de sábado por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Por causa da agitação marítima, a Marinha e Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertaram na para o agravamento das condições meteorológicas até às 18h00 de sábado.

Em comunicado, a Marinha e a AMN referem que a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros.

São esperados ventos do quadrante sudoeste com uma intensidade média de até 55 quilómetros por hora e rajadas até 100 quilómetros por hora.

Neste contexto, alertam a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, recomendando o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas e evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.