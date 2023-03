PGR abre inquérito a procurador "influencer" que publicita produto nas redes sociais

A Procuradora-Geral da República determinou a instauração de um inquérito ao procurador Francisco Guedes por publicitar várias marcas e produtos, como vinhos, cafés, produtos de limpeza e para a barba no Facebook, disse à Lusa fonte da PGR.

Procurador da República no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, Francisco Guedes, publicitou na sua página de Facebook vários produtos, segundo noticiou, na quarta-feira, o Correio da Manhã.

Na resposta por escrito à Lusa lê-se que "a Procuradora-Geral da República, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, determinou a instauração de processo de averiguação destinado, nos termos do art.º 264º n.º 2 do Estatuto do Ministério Público, a aferir da relevância disciplinar da referida conduta".

O diário acrescenta que Francisco Guedes chegou a ser membro do Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público (CSMMP) no anterior mandato.