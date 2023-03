Marcelo diz que negociações com professores podem "chegar a bom porto"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a crise na educação, devido aos protestos dos professores, poderá entrar na "fase das negociações chegarem a bom porto", sublinhando que esse é "o objetivo de todos nós".

"Podemos estar a entrar numa fase que eu muito desejo, que é a fase das negociações chegarem a bom porto. Isso era muito importante, para todos", disse.

O chefe de Estado falava à chegada à Madeira, onde participa, no sábado, no encerramento do Congresso dos Juízes Portugueses e na inauguração da delegação regional da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, no Funchal.

"Nós estamos a caminho da Páscoa, nós temos de pensar nos alunos, nos pais, obviamente também nos professores e outros agentes do sistema educativo, mas já passou uma parte considerável do ano letivo", alertou, vincando que tudo o que seja "abreviar, facilitar, acelerar a resolução deste compasso de espera" é fundamental para todos.