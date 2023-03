Famalicão. Hospital particular evacuado após incêndio na garagem

O Hospital Trofa Saúde, em Vila Nova de Famalicão, foi evacuado esta sexta-feira, por causa de um incêndio de uma viatura na garagem do prédio, disse fonte do Comando Sub-Regional do Ave de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a fonte, a decisão de evacuação partiu do próprio hospital.

O alerta foi dado pelas 15h48, tendo sido mobilizados para o local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

"Não houve quaisquer feridos, tendo-se registado apenas danos na viatura e na garagem", disse ainda a mesma fonte.