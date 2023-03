Evacuado lar de idosos no concelho de Coimbra

Um lar de idosos, localizado no concelho de Coimbra, foi evacuado, na quinta-feira, pela Segurança Social, confirmou à agência Lusa fonte oficial da Câmara Municipal de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a autarquia desconhece o que levou à evacuação do lar, indicando que teve apenas intervenção através da atuação dos Bombeiros Sapadores, que ajudaram a transportar os utentes.

A agência Lusa contactou a proprietária do lar, situado em Fala, na freguesia de São Martinho do Bispo, que se escusou a prestar declarações nesta fase, por indicação da sua advogada, remetendo explicações para a próxima semana.

Segundo a edição de hoje do Diário de Coimbra, mais de duas dezenas de seniores foram retirados deste "lar ilegal", que funcionava em Fala na freguesia de São Martinho do Bispo.

"A ação resultou da decisão de encerramento com caráter de urgência daquela estrutura residencial para pessoas idosas, decretada pela Unidade de Fiscalização do Centro do Instituto de Segurança Social, depois de uma inspeção realizada no passado dia 6 de março, em conjunto com a Autoridade de Saúde", refere o jornal.

O jornal cita ainda uma inspetora da Unidade de Fiscalização do Centro do Instituto de Segurança Social, que explicou que o encerramento do espaço foi decidido devido "às condições graves ali verificadas", nomeadamente a falta de condições de alojamento, de higiene, de segurança, de salubridade, com graves riscos para a saúde das pessoas ali alojadas".

"Por outro lado, a mesma inspetora adiantou que a Segurança Social nunca recebeu nenhum pedido de licenciamento para aquela unidade", lê-se ainda, acrescentando a publicação que "os utentes foram transportados para outras estruturas residenciais para seniores devidamente legalizadas".