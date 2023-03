Dois hospitais de Lisboa alertam para falsa cobrança de taxas moderadoras

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que abrange o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente, adverte para o envio de emails de falsa cobrança de taxas moderadoras.



Em comunicado enviado às redações esta sexta-feira, o CHULN refere ter tido conhecimento “que estão a ser enviados emails em seu nome para cobrança de taxas moderadoras dos serviços prestados”, com apresentação de referências multibanco para pagamento.

“Informam-se os utentes que a referência para pagamento do campo ‘entidade’ do CHULN é 10613, pelo que qualquer outra referência não é válida”, lê-se no comunicado de alerta para os emails falsos.

A nota acrescenta que qualquer dúvida sobre dívidas em cobrança pode ser esclarecida através dos números de telefone 217 805 218 ou 217 805 000, bem como através do endereço de email taxas.moderadoras@chln.min-saude.pt