Detido suspeito de abusar de irmã e de sobrinha em Sintra

A Policia Judiciária (PJ) deteve um homem, 24 anos, suspeito de ter praticado centenas de crimes de abuso sexual de duas meninas, suas familiares.

Segundo o comunicado da PJ, "a investigação permitiu apurar a existência de fortes indícios da prática, pelo arguido, de centenas de crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada, sobre duas meninas, suas familiares".

Os abusos terão começado em 2021, quando as vítimas, irmã e sobrinha do agressor, tinham quatro e seis anos. De acordo com a nota da PJ, os atos criminosos ter-se-ão prolongado até este ano e foram praticados na comarca de Sintra.

"As menores, de tenra idade, sofreram atos sexuais de especial relevo, dos quais resultaram marcas indeléveis, pericialmente atestadas", acrescenta o comunicado.



O homem já foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.