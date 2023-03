Porto. Túnel de Ceuta encerra ao trânsito 16 noites entre março e junho

A circulação automóvel no Túnel de Ceuta será interrompida durante 16 noites, até junho, devido às obras de construção do troço Praça da Liberdade - Casa da Música, da Linha Rosa do Metro do Porto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara do Porto informa que a circulação no Túnel de Ceuta, "será interrompida durante 16 noites, intermitentemente, ao longo dos meses de março, abril, maio e junho".

O primeiro corte será na quinta-feira, entre as 22h00 e as 02h00 de sexta-feira, repetindo no mesmo horário nos dias 23 e 30 de março, 7, 14, 21 e 28 de abril, 5, 12, 19 e 26 de maio, 2, 9, 16, 23 e 30 de junho.

A Linha Rosa, que vai unir São bento à Casa da Música decorre em paralelo com a expansão da Linha Amarela, em Vila Nova de Gaia, (Santo Ovídio - Vila d"Este, incluindo a construção de um Parque de Material e Oficinas), e deverá estar concluída no final de 2024.

O custo inicial das empreitadas ascendia aos 98,9 milhões de euros (Linha Amarela) e 189 milhões de euros (Linha Rosa), mas com os aumentos conhecidos a 06 de março, o bolo total cresceu cerca de 84 milhões de euros, segundo cálculos da agência Lusa.