Greve inédita dos enfermeiros do setor privado adia cirurgias

Os enfermeiros do setor privado estão, esta quinta-feira, em greve por todo o país. Vários profissionais concentraram-se, esta manhã, em frente ao Hospital dos Lusíadas, no Porto, onde a Renascença constatou o escasso número de utentes naquela unidade hospitalar durante a inédita paralisação.

Miguel Carvalho, enfermeiro há 13 anos na CUF, foi um dos profissionais que fez questão de marcar presença na concentração dos enfermeiros do setor privado. À Renascença, explica que aderiu à greve porque são necessárias "melhores condições de trabalho, seja em termos de remuneração, seja em termos de carga horária".

O enfermeiro sublinha que, nos últimos anos, a sua classe tem "sofrido várias perdas de direitos, inclusive no número de dias de férias", que passou de 25 para 22.

Nuno Agostinho, do Sindicato dos Enfermeiros do Setor Privado, também se dirigiu ao local para participar na concentração e deu conta de que o "impacto maior" aconteceu "nas cirurgias e nas consultas".

Segundo o sindicalista, todas as cirurgias programadas foram adiadas no Grande Porto. Por exemplo, só no Hospital a Arrábida, em Vila Nova de Gaia, foram "mais de 65" as cirurgias que acabaram por não se concretizar.