Dos hospitais às escolas, que serviços vão ser afetados pela greve desta sexta-feira na função pública?

"Estamos à espera de uma adesão maciça à greve da administração pública", disse o coordenador da Frente Comum, em conferência de imprensa, em Lisboa, acrescentando que serão afetados " serviços centrais da administração pública , as autarquias locais , serviços de saúde , entre outros, porque as reivindicações são justíssimas".

"Estamos a antecipar que estejam encerrados muitos serviços da Segurança Social , lojas do cidadão, conservatórias , finanças, estamos à espera de um grande impacto nesses serviços, também na área da saúde, com muitas consultas externas encerradas , e também nas escolas" , afirmou Sebastião Santana.

"A greve começa à entrada do turno da noite de hoje, com os trabalhadores da área da saúde e da recolha de resíduos a serem os primeiros a entrar em greve e o que se prevê é uma adesão em massa, tanto na noite de hoje como durante o dia de amanhã", afirmou o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana.

Quatro meses depois da última greve convocada pela Frente Comum, a estrutura sindical volta a juntar mais de 30 sindicatos da função pública na greve nacional dos funcionários públicos, que começa às 00h00 de sexta-feira, mas que deverá começar a provocar efeitos horas antes, principalmente no que diz respeito a hospitais e serviços de recolha de lixo.

Qual o motivo desta greve?

Entre os motivos da greve convocada pela Frente Comum estão a exigência de aumentos salariais imediatos, a fixação de limites máximos dos preços de bens e serviços, a valorização das carreiras e o reforço dos serviços públicos, perante "o quadro de empobrecimento" dos trabalhadores.

"Os trabalhadores da administração pública andam a perder poder de compra há décadas, o Governo continua sem dar resposta, temos um quadro de empobrecimento geral dos trabalhadores no país", afirmou o líder sindical.

Para o dia seguinte à greve, no sábado, está prevista a realização de uma manifestação nacional, em Lisboa, promovida pela CGTP, pelo aumento geral dos salários e das pensões como resposta à subida do custo de vida.

Escolas vão ter serviços mínimos?

No setor da Educação, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou esta semana que os professores e educadores vão participar na greve da Administração Pública e os trabalhadores não docentes estão cobertos pelo pré-aviso da Frente Comum.

Sebastião Santana prevê ainda uma "adesão forte" no setor da educação. Quando questionado sobre se a greve desta sexta-feira poderá levar ao encerramento de escolas, respondeu que há tentativas de impedir o direito à greve, mas que, "se for cumprida a lei pelas autarquias e pelos diretores das escolas, com certeza que sim".