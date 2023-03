Diretor executivo do SNS diz que reformas não podem ser "ao sabor das primeiras páginas"

O diretor executivo do SNS afirmou esta quarta-feira que as reformas não podem governar-se “pela primeira página dos jornais”, nem são para “o dia seguinte”, mas têm de considerar os utentes e o futuro do Serviço Nacional de Saúde.

“Quando por vezes me vêm questionar sobre se o que estamos a fazer por vezes é discutível? É discutível, é verdade, mas nós não podemos governar pela primeira página dos jornais, nem governar para o dia seguinte, nem governar para casos pessoais, nem para agendas de grupos”, afirmou Fernando Araújo na comissão parlamentar de Saúde, onde está a ser ouvido, a pedido do PCP e do Chega, sobre a falta de profissionais, o programa do Governo para assegurar a dotação de serviços, a valorização de profissionais e sobre o funcionamento da própria Direção Executiva do SNS.

Fernando Araújo acrescentou que é preciso “governar para os utentes” e “acima de tudo para o futuro do SNS, para as próximas gerações”.

“É isso que nos pedem e é isso que tentamos”, afirmou Fernando Araújo, respondendo a críticas de deputados sobre a reforma em curso.

O deputado do Chega Pedro Frazão afirmou não saber se o que o diretor executivo do SNS faz “pode ser tomado em boa conta, uma vez que as notícias dizem (…) que o ministro desautoriza o CEO da Saúde”.

“Portanto, não sei quais serão as devidas consequências que podemos tirar desta audição”, disse Pedro Frazão, citando ainda a capa de um jornal de terça-feira que noticiava “SNS por um fio. Nem Manuel Pizarro nem Fernando Araújo estão a conseguir mudar o paradigma do Serviço Nacional de Saúde, que continua a degradar-se com falta de profissionais e investimento”.