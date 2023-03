Despiste de camião com animais vivos corta A7 em Vila Nova de Famalicão

Um despiste de um camião que transportava animais vivos levou ao corte da autoestrada 7 (A7) em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 22h45 de terça-feira para o despiste de um veículo pesado que transportava vacas. Fonte do Comando Sub-regional do Ave explicou à Lusa que pelo menos cinco animais estavam fora do camião, na via, o que levou ao corte da A7 ao quilómetro 29. O acidente não provocou feridos humanos, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com vários órgãos de comunicação, alguns dos animais ficaram feridos e outros morreram no acidente, apesar de não ser claro o número em concreto.

No local estiveram operacionais dos bombeiros de Famalicão e Riba de Ave, bem como o veterinário municipal, a Proteção Civil municipal, elementos da Ascendi, a operadora da autoestrada e a GNR.

Pelas 00h15 de hoje, encontravam-se no local 24 operacionais apoiados por oito viaturas, de acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).