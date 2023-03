Ajuste direto.“Há municípios que não têm um único jurista”

Veja também:

"O império do ajuste direto"

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, comentou esta quarta-feira os resutados do especial da Renascença "O império do ajuste direto", que revelou que, entre os anos de 2020 e 2022, o Estado e o setor público - que engloba autarquias, entidades públicas, ordens profissionais, etc - fizeram 2.551 contratos de serviços com escritórios de advogados, mas desses apenas 25, ou seja 1%, é que foram celebrados através de concurso público.

À Renascença, Luísa Salgueiro defende a legitimidade da opção pelo ajuste direto e ressalta que "importa conhecer a realidade e perceber que alguns dos contratos com escritórios de advogados são destinados à representação dos municípios ou dos autarcas em juízo".

Nos três anos analisados pelo nosso trabalho, apenas 1% dos contratos entre o Estado e serviços públicos e os escritórios de advogados foram feitos por concurso público. As autarquias fazem parte deste grupo onde há uma desproporção enorme entre o recurso ao ajuste direto e a contração pública. Porquê?

O ajuste direto é um dos procedimentos de formação contratual previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP). O recurso a este procedimento – ao abrigo do critério do valor ou de critérios materiais – pressupõe a observância e cumprimento de certos requisitos ou condicionalismos legais, bem como uma cuidada fundamentação de facto e de direito. Como é sabido, o ajuste direto é um procedimento com uma tramitação mais ligeira e, portanto, mais ágil e mais célere, que permite responder, em tempo útil, a determinadas necessidades aquisitivas das entidades adjudicantes, entre as quais os municípios.

As exceções para utilização do recurso ao ajuste direto são largamente usadas pelas autarquias e entidades públicas. Porquê?

O recurso ao ajuste direto pelos municípios acontece dentro do quadro legal e regulamentar em vigor e de acordo com os condicionalismos legais estabelecidos, não havendo possibilidade da sua utilização excessiva ou abusiva. Portanto, os municípios recorrem ao ajuste direto dentro das exceções legalmente estipuladas, sendo, obviamente, fiscalizados pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção Geral de Finanças.