O valor mais baixo em 17 anos: 195 mil pessoas recebem Rendimento Social de Inserção

Há mais de 195 mil pessoas (195.545) a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI). É o valor mais baixo desde 2006. A notícia é avançada na edição desta terça-feira do “Jornal de Notícias”.



De acordo com o jornal, a redução do número de beneficiários deve-se à subida dos rendimentos mais baixos por via do aumento do salário mínimo, do emprego e de outros apoios sociais.

Ainda segundo a publicação, outra justificação pode estar relacionada com o facto do valor de referência do RSI se manter inalterado nos 189,66 euros, nos últimos três anos, o que significa que quem tem rendimentos médios acima deste valor deixou de poder receber o RSI. Este valor vai, entretanto, ser agora atualizado para os 209,11 euros.

De notar ainda que um terço dos beneficiários são crianças e 53% são mulheres. Olhando por agregados familiares, são 94.803 famílias a beneficiar deste apoio.

Numa análise distrital, os Açores e o Porto foram os distritos onde mais recuou o número de beneficiários. No total, houve 12 distritos que perderam beneficiários e oito registaram subidas.