Liga dos Bombeiros: “Não fomos consultados sobre nenhuma reforma das urgências e somos nós que fazemos 90% dos serviços”

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes, considera que não faz sentido que os bombeiros não tenham sido ouvidos, em algum momento, no processo de reorganização das urgências.

“Não fomos consultados sobre nenhuma reforma das urgências. Somos nós que fazemos 90% das urgências, em alguns sítios 100%”, diz o presidente da LBP à Renascença.

Em 2022, “mais de 90%” dos serviços feitos através do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) foram realizados por corporações de bombeiros, revelou Manuel Pizarro, ministro da Saúde, no domingo, durante o encerramento do Congresso da Liga dos Bombeiros.

De acordo com o relatório de atividade dos meios de emergência médica do INEM, referente a 2021, o SIEM conta com 671 meios (entre ambulâncias, helicópteros, motociclos) em funcionamento. Deste total, cerca de 60 são operados pelo INEM, mas a maior fatia (mais de 400) são serviços contratualizados com corporações de bombeiros.



“Como é que alguém que não tem ambulâncias encerra uma urgência hospitalar sem ouvir os bombeiros? É preciso saber se há capacidade de transporte dos doentes que batem lá à porta. E é preciso saber se o número de ambulâncias disponíveis chega”, atira António Nunes.

No processo de reorganização das urgências, António Nunes imputa responsabilidades, em particular, ao INEM. “Julga que é dono dos bombeiros. Não tem a humildade de dizer que 90% dos serviços não são feitos por eles. Eles coordenam os serviços. Tem de se perguntar aos bombeiros se têm capacidade para executar um programa de transporte de doentes inter-hospitalares e nunca o fizeram.”