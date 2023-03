Urgências pediátricas. Dez unidades vão funcionar em permanência, três fecham à noite

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde já terminou a reorganização dos serviços de urgência de pediatria na região de Lisboa e Vale do Tejo. O documento agora divulgado prevê que 10 serviços estarão permanentemente abertos, um fecha ao fim de semana de 15 em 15 dias e três funcionam das 9h00 às 21h00, embora com algumas especificidades.

Os 10 serviços que funcionam 24h por dia, sete dias por semana são os seguintes:

Centro Hospitalar do Médio Tejo - Unidade de Torres Novas Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha Hospital Distrital de Santarém Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital Santa Maria Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central – Hospital D. Estefânia Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) Hospital de Vila Franca de Xira Hospital de Cascais Hospital Garcia de Orta Centro Hospitalar Barreiro Montijo

As urgências pediátricas do Centro Hospitalar de Setúbal fecham ao fim de semana de 15 em 15 dias.

Restam depois três serviços que funcionam das 9h00 às 21h00, mas com condicionamentos. Segundo a direção executiva do SNS o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital S. Francisco Xavier – encerra depois das 21h00, mantendo o "horário praticado há vários anos, com os médicos a integrar a escala noturna do CHULC – Hospital D. Estefânia".

Depois, ainda segundo a direção executiva do SNS, o Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Vedras, que "em geral já não conseguia cumprir no período noturno com os requisitos dos serviços de urgência de pediatria", vai fechar entre as 21h00 e as 9h00.

Já o Hospital de Loures "suspende atividade durante o fim-de-semana", horário que já iniciou a 1 de março.

No documento agora divulgado também fica claro que "não são encerrados serviços de urgência de pediatria".

Esta escala vai entrar em vigor a 1 de abril e prolonga-se até 30 de junho.

O documento acrescenta que a direção executiva vai monitorizar a implementação deste esquema "de forma a avaliar a necessidade de alterações e definir a atuação nos restantes trimestres de 2023, em função da experiência do modelo", admitindo que podem vir a ser reduzidos os "pontos de rede no verão e o aumento da disponibilidade no inverno, adaptando a oferta à procura de cuidados".