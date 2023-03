Prevenção da diabetes está a falhar em Portugal, alerta médico

O número de pessoas com diabetes em Portugal aumentou 20% entre 2009 e 2021 e, segundo o presidente da Associação Protectora de Diabéticos de Portugal, José Manuel Boavida, as políticas de prevenção estão a falhar.

Em declarações à Renascença, o médico José Manuel Boavida considera necessário educar e prevenir para evitar a doença.



“Está a falhar essencialmente a prevenção, que tem sido um alerta há muito tempo de que podemos, por um lado, prevenir pessoas que estão em risco de desenvolver diabetes se as identificarmos e se atuarmos ao nível da educação, para uma atividade e vida mais ativa e mais saudável, e, eventualmente, com a utilização de medicamentos que evitem o aparecimento da diabetes", justifica.

O relatório do Observatório revela que a diabetes custou, em 2021, entre 1.400 e 1.700 milhões de euros. José Manuel Boavida diz o aumento dos casos tem um impacto enorme no Serviço Nacional de Saúde (SNS), pela complexidade da doença e pelos custos do tratamento.

De recordar que, em 2021, havia cerca de um milhão de pessoas com diabetes entre os 20 e os 79 anos. O médico está convencido que os casos vão continuar a subir, sobretudo, pelo aumento da obesidade infantil e, por outro lado, pelo aumento da esperança de vida.