Meia Maratona. Organização alega "questões de segurança" para excluir cadeiras de rodas

A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) contestou esta segunda-feira que pessoas em cadeira de rodas estejam impedidas de participar na Meia Maratona de Lisboa, enquanto a organização lamenta o transtorno e justifica a exclusão de pessoas portadoras de deficiência da prova por motivos de segurança. Antes da prova disputada no domingo, várias pessoas em cadeira de rodas foram impedidas de atravessar a Ponte 25 de Abril, quando estavam à frente do pelotão popular, cuja partida decorreu na travessia do de Almada.

Em comunicado, a APCL critica o sucedido no domingo, por participar "há muitos anos" no evento, com pessoas em cadeira de rodas. "Para surpresa de todo o grupo que integrava a participação nesta edição, foi barrado o acesso, tendo sido impedidos de participar, com o argumento de que o regulamento não permite a participação de pessoas em cadeira de rodas", lê-se na mensagem da APCL, recordando a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. “Questões de segurança” na base da decisão Também em comunicado, a organização recorda que "a não participação de concorrentes em cadeiras de rodas, cadeiras de bebés e outros equipamentos nas provas deste domingo se deve exclusivamente a questões de segurança e em consequência de incidentes graves ocorridos em edições anteriores". "Não obstante, somos os primeiros a lamentar o transtorno causado aos participantes que se viram privados de participar. Já entrámos em contacto com a APCL e mostrámos a nossa disponibilidade para procurar em conjunto uma forma em que possamos contar com a participação dos seus associados, salvaguardando a segurança de todos os participantes", concluiu a organização, recordando o pioneirismo, como promotora de 20 edições de provas para deficientes motores.