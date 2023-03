Lar Peninsular do Montijo alvo de segunda inspeção no espaço de uma semana

A Segurança Social efetuou, esta segunda-feira, uma segunda inspeção ao Lar Peninsular, no Montijo, depois da que foi realizada há uma semana, na sequência de uma denúncia de alegados maus-tratos aos utentes, confirmou o Instituto da Segurança Social.

"Na sequência de denúncia, a Segurança Social realizou uma ação inspetiva à referida instituição [Lar Peninsular, no Montijo] no dia 6 de março. Hoje, a Segurança Social encontra-se na instituição a realizar nova fiscalização. As ações inspetivas não têm aviso prévio", informou o Instituto da Segurança Social (ISS), em resposta a perguntas da agência Lusa.

"Como acontece em todas as ações inspetivas, caso sejam identificados indícios de práticas que possam configurar crime serão de imediato participadas ao Ministério Público", acrescenta o instituto.

O ISS nada diz sobre as conclusões da inspeção realizada no passado dia 6 de março, embora se saiba que o Lar Peninsular continuou a funcionar normalmente, pelo menos até hoje, nem sobre os motivos que determinaram a realização de uma segunda inspeção, realizada esta segunda-feira, e que, entretanto, já foi concluída.