"As pessoas sabem que são assaltadas" quando vão ao supermercado

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse esta segunda-feira que "as pessoas sabem que são assaltadas todos os dias quando chegam aos supermercados", acusando o Governo de dizer que "vai estudar" as situações quando não quer fazer nada.

"As pessoas sabem que são assaltadas todos os dias quando chegam aos supermercados. Veem os lucros a crescer dos grandes grupos de distribuição, veem que os seus salários estão parados", disse a coordenadora do BE no Porto.

A também deputada, que abandonará a coordenação do partido no final de maio, tinha sido questionada acerca das declarações feitas no domingo pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, de que o Governo está a estudar "todas as medidas" para que o consumidor possa pagar o preço justo pelos alimentos.