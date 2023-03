Reorganização das Urgências Pediátricas deverá estar pronta dentro de dias

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou, este domingo, no encerramento do congresso nacional da Liga de Bombeiros Portugueses, em Gondomar, que a reorganização das Urgências Pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo deverá estar pronta dentro de dias.

Manuel Pizarro reconhece que o processo é complexo, mas diz ser necessário prosseguir o diálogo para encontrar a melhor solução.

"Um sistema que aguarda há muitos anos, talvez há mais de uma década, para ser atualizado do ponto de vista do seu funcionamento, talvez seja mais prudente - se isso for necessário, o que me parece que é - aguardarmos mais uns dias para termos um sistema seguro. É uma questão de dias", refere.

A garantia do ministro da Saúde vem depois de o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, ter apontado o final da semana passada como o prazo limite para se saber quais os serviços que vão encerrar e os que se vão manter em funcionamento.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e responsáveis de 12 hospitais de Lisboa e Vale do Tejo reúnem-se, na passada terça-feira, para aprovar o plano de funcionamento em rede das urgências pediátricas nessa região. A reunião deu-se cerca de uma semana depois de a falta de especialistas ter obrigado as urgências pediátricas do hospital de Loures a encerrar à noite, aos feriados e fins de semana.

Nesses períodos, as crianças da área de referência do hospital de Loures, que serve uma população de cerca de 278 mil pessoas, têm sido atendidas nas urgências dos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier.

Sobre o caso concreto da Urgência Pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, de Loures, o ministro da Saúde assegura que tudo está a ser feito para garantir o seu funcionamento ao fim de semana, salvaguardando, porém, que até agora ainda não foi possível.