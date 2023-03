Liga dos Bombeiros exige revisão do pagamento pelo transporte de doentes

O presidente da Liga dos Bombeiros reivindicou, este domingo, uma revisão do pagamento pelo transporte de doentes não urgentes.

Na cerimónia de encerramento do congresso extraordinário, que decorre em Gondomar, e na presença de Manuel Pizarro, ministro da Saúde, António Nunes exigiu uma atualização com retroativos a janeiro, bem como uma atualização do protocolo de cooperação com o INEM.

"Falta atualizar os preços do transporte dos doentes não urgentes. Portanto, precisávamos que retroagisse a 1 de janeiro. Queria também dizer ao senhor ministro que está na altura e no momento certo para termos um novo acordo com o INEM e pedia-lhe encarecidamente que não houvesse mais negociações pela porta do cavalo", salientou.

António Nunes também abordou a questão das transferências intra hospitalares e frisou que o transporte de doentes feito por bombeiros não pode "continuar a ter prejuízos entre 20 a 25 milhões de euros por ano".

"O que é dizer que é a mesma coisa que andar de mão estendida junto das autarquias a pedir mais subsídios", sublinhou o presidente da Liga.