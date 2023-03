Resgatado tripulante de navio ao largo dos Açores

Um tripulante foi resgatado de um navio mercante com bandeira da Libéria a cerca de 114 milhas náuticas a sudoeste de Ponta Delgada, nos Açores, por uma embarcação da empresa Portos dos Açores, anunciou este sábado a Marinha.

De acordo com o comunicado da Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes -- Marítimos (CODU-MAR), foi coordenada "desde as 09h56 de sexta-feira, o resgate médico de um homem que se encontrava a bordo do navio mercante "Rotterdam Pearl", com bandeira da Libéria, a navegar a cerca de 114 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 212 quilómetros, a sudoeste de Ponta Delgada".

O tripulante de 26 anos, de nacionalidade polaca, foi avaliado com possível doença hepática, com necessidade de cuidados médicos hospitalares, tendo o resgaste sido promovido pela embarcação Portas do Mar, da empresa Portos dos Açores, para o cais Comercial do porto de Ponta Delgada, onde atracou às 22h30 de sexta-feira.

O paciente foi transferido para uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e transportado para uma unidade hospital em Ponta Delgada.