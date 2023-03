Marcelo. Igreja deve "afastar de funções quem deve ser afastado"

No Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Gondomar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou a medidas por parte das dioceses, bem como "uma reflexão atenta" sobre os abusos sexuais na Igreja Católica.

Em declarações aos jornalistas, à margem do Congresso, Marcelo Rebelo de Sousa defende que “não se pode perder tempo” e que a Igreja Católica “deve assumir a responsabilidade plena”.

Questionado sobre as medidas que deveriam ser levadas a cabo de forma urgente, o Presidente da República reiterou que “primeiro, não demorar mais tempo que em tudo o que não se pode perder tempo; segundo, assumir a responsabilidade plena; terceiro, tomar medidas preventivas, significa afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado por essas medidas preventivas; e mostrar a vontade de reparar as vítimas”.

Sobre o facto de dioceses não terem afastado os padres suspeitos, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "uma reflexão atenta levará a que se faça aquilo que, num primeiro momento, a meu ver, incompreensivelmente, não se fez", diz,assegurando que "a desilusão existe", mas que está convencido de que "haverá a sensibilidade de perceber que há coisas que têm de ser feitas e quanto mais depressa melhor”.

Questionado sobre se espera que as dioceses alterem a sua posição, Marcelo relembrou que "foi dito pela Conferência Episcopal que a reflexão continua, mas continuar a reflexão deve significar o abrir caminho a rever aquilo que foi feito e podia ser feito doutra maneira”.