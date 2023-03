Temperatura sobe, mas o fim de semana não terá sol

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira chuva fraca ou chuvisco, que será mais frequente no Minho, apontando para uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Segundo o IPMA, nas regiões do Norte e Centro, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde, havendo a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial no litoral, persistindo no Minho e Douro litoral.

No Sul, estão previstos períodos de céu muito nublado, com possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco até final da manhã.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 16º e os 22º C.

Para o fim de semana, o IPMA prevê uma ligeira subida das temperaturas, principalmente na região sul, mas com nebulosidade e alguma chuva.

Assim, no Sábado, o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir da tarde.

O IPMA dá ainda conta de “períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, que serão mais frequentes no Minho e Douro litoral” e “subida da temperatura máxima na costa sul do Algarve.

Já no domingo, o IPMA aponta para céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, exceto no Minho.

Também no domingo, deverá registar-se uma “pequena subida de temperatura” com as máximas entre os 17 e 22 graus e mínimas entre os 7 e 13 graus.

Assim sendo, perante as previsões do IPMA, estão previstos para Lisboa 20ºC, Porto 18.ºC, Guarda 18.ºC, Évora 22.ºC e Faro 22.ºC.