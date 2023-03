Prisão preventiva para suspeito de abusar sexualmente da filha da companheira

Ficou em prisão preventiva um homem suspeito de abusar sexualmente da filha da companheira.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária (PJ), emitido esta sexta-feira, "os indícios colhidos pela investigação apontam no sentido de os abusos sexuais terem acontecido quando o detido coabitava com a vítima, até ao final do ano de 2022, tendo recentemente sido revelados pela criança, em contexto familiar".

A vítima tem 12 anos. A mesma nota adianta que o agora detido, com 40 anos de idade, "já tinha cumprido penas de prisão efetiva pelo mesmo tipo de crimes".

Os factos ocorreram no concelho de Águeda, distrito de Aveiro.

Segundo as autoridades, o suspeito aproveitava "os momentos em que se encontrava sozinho com a menina para a sujeitar a práticas sexuais de diversa índole".