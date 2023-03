Lares para idosos: mais de metade funciona na ilegalidade

Há 1.680 lares em Portugal e mais de metade são ilegais, embora funcionem com consentimento do Estado. São instituições sem licenciamento, apesar de, em alguns casos, serem inspecionadas.



O Instituto de Segurança Social identificou 1.008 lares ilegais entre janeiro de 2020 e final de novembro de 2021.



Os responsáveis dos lares sem licenciamento queixam-se de que não conseguem dar resposta às exigências impostas pela lei. O Estado impõe um conjunto de requisitos, sobretudo no que toca a recursos materiais, o que faz com que os proprietários só consigam manter as portas abertas de forma ilegal.

“Pedem-nos coisas que fazem falta, sim, mas para lares maiores”, adianta Paula Dias, à Renascença.

Responsável de um lar ilegal, em Lisboa, há 10 anos, Paula defende que a solução passa por “ajustar as medidas impostas pela lei em função da realidade de cada lar”.

A lei exige que os lares tenham, pelo menos, “um gabinete para um médico, um para enfermagem e outro para a direção”, espaços que, na perspetiva desta cuidadora “fazem falta, mas para lares maiores”.

"Para ter casas com essas características, têm de ser construídas de raiz e eu não tenho dinheiro para construir uma estrutura com esses requisitos", desabafa.

A responsável do lar alerta que a compra de material e a introdução de alterações nas instalações representam "custos incomportáveis".

"Para pagar tudo aquilo a que a lei obriga, as mensalidades dos utentes teriam de ser aumentadas em 300 e 400 euros”, diz.

Ainda que o lar que dirige funcione ilegalmente, Paula Dias garante que não tem nada a esconder e, por isso, “as visitas aos utentes funcionam sem marcação prévia”, permitindo a quem entra verificar que todos os cuidados são devidamente prestados.



“Eu não trato mal ninguém. A Segurança Social, certamente, não tem interesse em fechar uma casa como a minha, porque os idosos são bem tratados aqui”, sublinha.